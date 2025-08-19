Ричмонд
Спасатели не уверены, что застрявшая в горах Киргизии альпинистка жива

Наталья Наговицына уже неделю находится на вершине пика Победы в Киргизии в ожидании помощи.

Источник: Аргументы и факты

Спасатели не знают, жива ли российская альпинистка Наталья Наговицына, которая уже неделю находится на вершине пика Победы в Киргизии в ожидании помощи. Об этом агентству РИА Новости рассказал председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко.

«Спасатели не могут до нее добраться. Там непогода, связи с ней нет. Неизвестно, жива она или нет. Спасательные работы там идут постоянно, именно из-за непогоды они пока не могут до нее добраться», — заявил Яковенко.

Ранее сообщалось, что российская альпинистка сломала ногу при спуске с горы 12 августа. Женщина оказалась на высоте около 7 тысяч метров без еды, при этом погодные условия не позволяют провести ее эвакуацию.

Наталья Наговицина поднялась на пик Победы в Киргизии, чтобы почтить память мужа, который погиб во время восхождения в 2021 году.