В Ростовской области объявили опасность атаки беспилотников

«Объявлена беспилотная опасность по всей территории Ростовской области. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам!» — информирует сообщение.
Интенсивность налётов украинских беспилотников в течение всего дня была минимальной. Как сообщили в Минобороны РФ, в период с 11:00 до 19:00 мск над российскими регионами были сбиты всего два БПЛА самолётного типа.
