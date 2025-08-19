«Били по машине и выламывали стекло»: Жуткая погоня ТЦК за семьёй с детьми попала на видео

По версии жены водителя, их автомобиль не остановился сразу, потому что дорогу перегородил человек в военной форме, а не сотрудник правоохранительных органов. Женщина утверждает, что этот человек сразу же начал наносить удары по их машине, что и стало причиной испуга и попытки уехать.