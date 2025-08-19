«Били по машине и выламывали стекло»: Жуткая погоня ТЦК за семьёй с детьми попала на видео

На Украине полиция вместе с ТЦК преследовала машину с детьми. Видео © Политика страны.
По версии жены водителя, их автомобиль не остановился сразу, потому что дорогу перегородил человек в военной форме, а не сотрудник правоохранительных органов. Женщина утверждает, что этот человек сразу же начал наносить удары по их машине, что и стало причиной испуга и попытки уехать.
После остановки транспортного средства один из представителей ТЦК выбил стекло в автомобиле, в то время как находившиеся на заднем сиденье девочки кричали от ужаса. Позже агрессивного сотрудника ТЦК забрала военная служба правопорядка. Официальных комментариев от самого военкомата пока нет.
Ранее сообщалось, что на Украине женщина залезла на крышу микроавтобуса, пытаясь спасти своего мужа от мобилизации. Через некоторое время машина остановилась, и двое мужчин предприняли попытку силой снять с нее жену призывника.