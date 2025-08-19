Скорая помощь столкнулась со спорткаром на Хорошевском шоссе, есть пострадавшие

Один человек пострадал при столкновении кареты скорой помощи и спортивного автомобиля Porsche на Хорошевском шоссе в районе метро «Беговая». Об этом во вторник, 19 августа, «Вечерней Москве» сообщил источник в городских оперативных службах.
Вечером несколько автомобилей столкнулись на проезжей части Ярославского шоссе в направлении Московской области. Авария произошла за пересечением магистрали с 94-м километром МКАД.. Водителям рекомендовали проложить маршруты для объезда.
Утром два человека погибли в результате ДТП с грузовиком и каршерингом на Юго-Восточной хорде. По предварительным данным, каршеринг врезался в грузовик, стоящий на обочине. В салоне легковой машины в тот момент находились два человека — оба погибли.
Несколько автомобилей столкнулись 16 августа на Варшавском шоссе в районе дома 26. Движение транспортных средств было затруднено на участке протяженностью порядка 2,4 километра. На месте аварии работали профильные специалисты.