Колесо обозрения с людьми замерло на 15-метровой высоте в Курганской области

В Шадринске Курганской области произошла аварийная остановка колеса обозрения с людьми из-за внезапного отключения электроэнергии. Посетители парка аттракционов оказались заблокированы в кабинах на высоте пятнадцати метров. Об этом сообщило МЧС России.

Источник: Life.ru

В Курганской области колесо обозрения замерло с людьми на 15-метровой высоте. Видео © Telegram/МЧС России.

Сотрудники МЧС России оперативно прибыли на место происшествия и провели успешную эвакуацию с использованием автолестницы. Все три человека были спасены, они не пострадали.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе в парке Победы люди оказались заблокированы на колесе обозрения из-за сбоя в электроснабжении. По словам очевидцев, снявших на видео застывшее колесо, в момент отключения света на аттракционе находились люди, которые оказались на самом верху.