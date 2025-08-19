Колесо обозрения с людьми замерло на 15-метровой высоте в Курганской области

Ранее сообщалось, что в Ставрополе в парке Победы люди оказались заблокированы на колесе обозрения из-за сбоя в электроснабжении. По словам очевидцев, снявших на видео застывшее колесо, в момент отключения света на аттракционе находились люди, которые оказались на самом верху.