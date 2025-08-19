Ушел из жизни врач «Алании» Алан Калоев

Во вторник, 19 августа, ушел из жизни врач клуба «Алания» Алан Калоев. Об этом сообщает пресс-служба футбольной команды.
«Мы потеряли человека, который был частью нашей семьи. Его стойкость, преданность делу и человеческие качества навсегда останутся в памяти команды», — говорится в некрологе.
В «Алании» рассказали, что Калоев свыше десяти лет работал в команде. В пресс-службе клуба добавили, что он был не только врачом, но и близким советчиком для футболистов и других сотрудников.
