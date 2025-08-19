Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушел из жизни врач «Алании» Алан Калоев

Калоев более десяти лет являлся частью команды.

Источник: Аргументы и факты

Во вторник, 19 августа, ушел из жизни врач клуба «Алания» Алан Калоев. Об этом сообщает пресс-служба футбольной команды.

«Мы потеряли человека, который был частью нашей семьи. Его стойкость, преданность делу и человеческие качества навсегда останутся в памяти команды», — говорится в некрологе.

В «Алании» рассказали, что Калоев свыше десяти лет работал в команде. В пресс-службе клуба добавили, что он был не только врачом, но и близким советчиком для футболистов и других сотрудников.

Напомним, ранее стало известно, что российский музыкальный журналист и продюсер Дмитрий Ухов скончался в возрасте 79 лет.