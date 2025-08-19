Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У крупных компаний из США появился интерес к возвращению в Россию

Крупные американские энергетические и IT-компании рассматривают возможность возвращения на российский рынок. Компании внимательно следят за ситуацией и оценивают условия для потенциального возвращения, однако пока возобновление их работы преждевременно, сообщил президент Американской торговой палаты Роберт Эйджи.

От санкций в той или иной мере пострадали 87% компаний.

Крупные американские энергетические и IT-компании рассматривают возможность возвращения на российский рынок. Компании внимательно следят за ситуацией и оценивают условия для потенциального возвращения, однако пока возобновление их работы преждевременно, сообщил президент Американской торговой палаты Роберт Эйджи.

«Говорить о том, что они завтра вернутся, рановато. Эти компании просто стоят в очереди — они смотрят, думают», — подчеркнул Эйджи в интервью телеканалу РБК.

Он пояснил, что главным условием для возвращения американского бизнеса является подписание мирного соглашения по Украине и последующее снятие санкций. Также значимым фактором остается возможность выкупа ранее проданных активов: около 20% американских компаний, покинувших Россию в 2022—2023 годах, сохранили опционы на обратный выкуп своих активов, действие которых истекает в 2026—2027 годах.

Эйджи отдельно отметил разрешение, выданное президентом РФ Владимиром Путиным, на возврат доли ExxonMobil в проекте «Сахалин-1». Он считает этот шаг положительным сигналом для американского бизнеса, поскольку он может восприниматься как признак готовности России к возобновлению экономического сотрудничества с зарубежными компаниями.

Ранее американские компании выразили надежду, что смогут вернуться в Россию после встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. По словам Эйджи, в первую очередь заинтересованы в возвращении на российский рынок авиационная индустрия, высокотехнологичный сектор, а также производители энергетического оборудования и косметики.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше