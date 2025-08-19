У крупных компаний из США появился интерес к возвращению в Россию

Он пояснил, что главным условием для возвращения американского бизнеса является подписание мирного соглашения по Украине и последующее снятие санкций. Также значимым фактором остается возможность выкупа ранее проданных активов: около 20% американских компаний, покинувших Россию в 2022—2023 годах, сохранили опционы на обратный выкуп своих активов, действие которых истекает в 2026—2027 годах.