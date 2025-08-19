Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Красноярска облысела из-за оставленного под подушкой смартфона

Жительница Красноярска на ночь оставила смартфон под подушкой, что в конечном итоге привело ее к частичному облысению. Об этом случае во вторник, 19 августа, рассказали в Красноярской краевой клинической больнице.

Жительница Красноярска на ночь оставила смартфон под подушкой, что в конечном итоге привело ее к частичному облысению. Об этом случае во вторник, 19 августа, рассказали в Красноярской краевой клинической больнице.

В медучреждении отметили, что история произошла с представительницей старшего поколения. Она поставила устройство на зарядку, подключив его к электросети, и отправилась спать.

По какой-то причине аппарат загорелся, а огонь быстро распространился по кровати из-за синтетического волокна в составе подушки. По этой же причине при возгорании выделялись токсичные вещества.

В результате женщина получила множественные ожоги, на месте которых уже не вырастут волосы.

— Подушка загорелась, пациентка получила ожоги рук, лица и кожи головы, где волосяные фолликулы уже никогда не восстановятся, — сообщили на странице больницы в соцсети VK.

Врачи призвали ни в коем случае не оставлять телефоны заряжаться под подушкой, на кровати и на легковоспламеняющихся поверхностях в целом, а также использовать оригинальную зарядку и по возможности не оставлять устройство без внимания надолго.

К облысению, как оказалось, могут привести и другие плоды научного прогресса: к примеру, в марте блогер Дезире Родригес сообщила, что лишилась волос после похудения с препаратом «Оземпик».