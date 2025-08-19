Ричмонд
Запорожская область осталась без электричества

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о масштабном отключении электроснабжения, которое затронуло всю территорию региона.

Источник: Life.ru

«Зафиксировано отключение электроснабжения в Запорожской области. Электроснабжение отсутствует по всей территории региона. Причины уточняются», — написал он в телеграм-канале.

В текущий момент специалисты работают над восстановлением электроснабжения. Как позднее добавил Балицкий, причиной стал удар ВСУ по высоковольтному оборудованию. Работы осложняются опасностью повторных ударов и тёмным временем суток.

Ранее Life.ru писал, что в России озвучили два сценария выхода ВСУ из Херсона и Запорожья. Украине в любом случае придётся вывести войска из российских регионов, убеждены эксперты.