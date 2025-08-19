Балицкий: отключение электроэнергии произошло по всей Запорожской области

Отключение электроэнергии произошло на территории всей Запорожской области вечером во вторник, 19 августа 2025 года. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий.
«Зафиксировано отключение электроснабжения в Запорожской области. Электроснабжение отсутствует по всей территории региона», — сообщил политик в личном Telegram-канале.
По словам Балицкого, в настоящий момент причины отключения электроэнергии на территории региона устанавливаются. До этого полное обесточивание в Запорожской области также произошло 19 июля 2025 года.
Ранее KP.RU сообщал, что 19 августа на несколько часов было отключено электричество в Севастополе. Причиной стал аварийный ремонт на линиях электропередачи в городе.