Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Балицкий: отключение электроэнергии произошло по всей Запорожской области

В Запорожской области устанавливают причины полного отключения электроэнергии в регионе 19 августа.

Источник: Комсомольская правда

Отключение электроэнергии произошло на территории всей Запорожской области вечером во вторник, 19 августа 2025 года. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Зафиксировано отключение электроснабжения в Запорожской области. Электроснабжение отсутствует по всей территории региона», — сообщил политик в личном Telegram-канале.

По словам Балицкого, в настоящий момент причины отключения электроэнергии на территории региона устанавливаются. До этого полное обесточивание в Запорожской области также произошло 19 июля 2025 года.

Ранее KP.RU сообщал, что 19 августа на несколько часов было отключено электричество в Севастополе. Причиной стал аварийный ремонт на линиях электропередачи в городе.