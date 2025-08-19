Ричмонд
Пенсионера ранило в Донецке при детонации взрывоопасного предмета

Пенсионера ранило после детонации взрывоопасного предмета в Донецке. О пострадавшем 84-летнем мужчине сообщили 19 августа в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

Источник: Life.ru

«По оперативным линиям управления по вопросам документирования военных преступлений Украины за 19 августа по состоянию на 22:00 мск поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики», — говорится в сообщении.

Там уточнили, что пенсионер подорвался на улице Абакумова. Кроме того, в Никитовском районе Горловки при сбросе взрывоопасного предмета с украинского БПЛА повредило жилой дом и хозяйственные постройки.

Напомним, что 15 августа ВСУ нанесли удар по многоквартирному дому в Донецке. Обстрел привёл к частичному обрушению здания в Киевском районе. В результате атаки погибла мирная жительница, а три человека получили ранения.

