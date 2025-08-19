Ричмонд
Атака БПЛА стала причиной отключения электроснабжения в Запорожской области

Атака БПЛА стала причиной отключения электроснабжения в Запорожской области. Противник ударил по высоковольтному оборудованию, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Электроснабжение в области отключилось из-за атак ВСУ.

Атака БПЛА стала причиной отключения электроснабжения в Запорожской области. Противник ударил по высоковольтному оборудованию, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

«Бригады энергетиков занимаются восстановительными работами и переключением на резервные линии. Процесс осложняется опасностью повторных ударов и темным временем суток», — уточнил Балицкий у себя в telegram-канале. Специалисты работают в усиленном режиме.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПричиной отключения света в Запорожье стали атаки БПЛА Украины.

О сроках восстановления подачи электроэнергии пока не сообщается. Власти региона призывают жителей сохранять спокойствие и следить за официальной информацией.

