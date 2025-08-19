Электроснабжение в области отключилось из-за атак ВСУ.
Атака БПЛА стала причиной отключения электроснабжения в Запорожской области. Противник ударил по высоковольтному оборудованию, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
«Бригады энергетиков занимаются восстановительными работами и переключением на резервные линии. Процесс осложняется опасностью повторных ударов и темным временем суток», — уточнил Балицкий у себя в telegram-канале. Специалисты работают в усиленном режиме.
О сроках восстановления подачи электроэнергии пока не сообщается. Власти региона призывают жителей сохранять спокойствие и следить за официальной информацией.