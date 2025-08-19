В СК расследуют причины смерти в лесу актрисы Шельменкиной

По сведениям издания, 79-летняя Софья Шельменкина 7 августа отправилась в лес и перестала выходить на связь с родственниками. Волонтеры организовали поисковую операцию. Тело актрисы было обнаружено спустя несколько дней. Окончательные выводы о причинах смерти будут сделаны позднее.