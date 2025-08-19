Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В СК расследуют причины смерти в лесу актрисы Шельменкиной

Актриса Нижегородского государственного академического театра кукол Софья Шельменкина погибла в лесу Семеновского района Нижегородской области. Туда женщина отправилась за ягодами. Следователи устанавливают все детали происшествия.

Волонтеры искали женщину на протяжении нескольких дней.

Актриса Нижегородского государственного академического театра кукол Софья Шельменкина погибла в лесу Семеновского района Нижегородской области. Туда женщина отправилась за ягодами. Следователи устанавливают все детали происшествия.

«По данному факту проводится проверка. Судебно-медицинская экспертиза еще не готова. При этом криминальных признаков смерти не обнаружено», — процитировал сайт aif.ru информацию пресс-службы регионального следственного управления СК РФ.

По сведениям издания, 79-летняя Софья Шельменкина 7 августа отправилась в лес и перестала выходить на связь с родственниками. Волонтеры организовали поисковую операцию. Тело актрисы было обнаружено спустя несколько дней. Окончательные выводы о причинах смерти будут сделаны позднее.

Как сообщало URA.RU ранее, в начале июля в Тюмени обнаружили тело 71-летнего мужчины. Он пропал 28 июня, перестав выходить на связь. Тело также обнаружили поисковики.