Прокуратура в Петербурге изъяла змей за их плохое содержание и показ за деньги

Отмечается, что проверка прокуратуры не завершена. В дальнейшем будет решен вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности по статье 8.53 КоАП России «Несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию» и о наличии признаков преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».