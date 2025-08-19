Прокуратура в Петербурге изъяла змей за их плохое содержание и показ за деньги

Прокуратура Санкт-Петербурга изъяла змей за их плохое содержание и показ за деньги у Ленинградского зоопарка. Об этом во вторник, 19 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.
— На территории Александровского парка возле Ленинградского зоопарка платно осуществлялась демонстрация змей. Деятельность осуществлялась в отсутствие необходимой разрешительной документации, а в ветеринарных паспортах была информация, не соответствующая разновидностям змей, — сказано в Telegram-канале прокуратуры.
Также на момент проверки у рептилий отсутствовали укрывочные домики, которые необходимы для их защиты, на чешуе животных имелись повреждения.
В настоящее время змей изъяли и передали на ответственное хранение в Ленинградский зоопарк.
Отмечается, что проверка прокуратуры не завершена. В дальнейшем будет решен вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности по статье 8.53 КоАП России «Несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию» и о наличии признаков преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».
Расследование дела серийного живодера из Владикавказа, который, как предполагается, убил по меньшей мере трех собак, пообещали проконтролировать в Госдуме. С таким обращением 12 августа выступил депутат Владимир Бурматов.