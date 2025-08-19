Электричество в Запорожской области отключено после атаки БПЛА

В Запорожской области произошло отключение электроснабжения из-за удара украинского беспилотника по высоковольтному оборудованию, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Он уточнил, что энергетические бригады ведут восстановительные работы и подключают резервные линии, однако процесс осложнён риском новых атак и ночным временем.
По словам главы региона, специалисты действуют в усиленном режиме.
Прошлой ночью силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов в российских регионах.
