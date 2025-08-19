Ребёнку оторвало руку на эскалаторе в торговом центре в Екатеринбурге

В торговом центре в Екатеринбурге ребёнку оторвало руку на эскалаторе. Инцидент произошёл вечером 19 августа. По данным полиции, мать пришла в ТЦ с двумя детьми, обоих держала за руки, но отвлеклась на мгновение, в этот момент и случилась беда.