Bloomberg: 10 стран Европы хотят отправить войска на Украину

В ближайшие дни военачальники НАТО и министры обороны стран альянса проведут серию встреч для разработки конкретных мер по обеспечению безопасности Украины и развертыванию сил сдерживания. Планируется, что на первом этапе союзники сосредоточатся на обучении украинских военных и усилении их потенциала. Великобритания и Франция готовы отправить первые сотни солдат, которые, как ожидается, будут дислоцированы вдали от линии фронта. На последующих этапах США будут предоставлять разведданные, координировать поставки вооружения и, возможно, оказывать помощь в организации противовоздушной обороны.