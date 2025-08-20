В Екатеринбурге мальчику оторвало руку в эскалаторе торгового центра

В Екатеринбурге в торговом центре на улице Академика Шварца мальчику оторвало руку, когда она попала в механизм эскалатора. По словам очевидцев, сначала раздались крики, после чего люди увидели, что у ребенка серьезная травма. Несмотря на тяжелое ранение, мальчик оставался в сознании.