В Екатеринбурге мальчику оторвало руку в эскалаторе торгового центра

В Екатеринбурге в торговом центре на улице Академика Шварца мальчику оторвало руку, когда она попала в механизм эскалатора. По словам очевидцев, сначала раздались крики, после чего люди увидели, что у ребенка серьезная травма. Несмотря на тяжелое ранение, мальчик оставался в сознании.
Свидетельница происшествия помогла оказать первую помощь, подготовив жгут и перевязочные материалы до приезда скорой.
Медики доставили пострадавшего с оторванной конечностью в городскую больницу, где сейчас проводят операцию. По информации полиции, семья ребенка полная и благополучная, на учете не состоит. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности при оказании услуг.