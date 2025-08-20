Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге мальчику оторвало руку в эскалаторе торгового центра

В Екатеринбурге в торговом центре на улице Академика Шварца мальчику оторвало руку, когда она попала в механизм эскалатора.

В Екатеринбурге в торговом центре на улице Академика Шварца мальчику оторвало руку, когда она попала в механизм эскалатора. По словам очевидцев, сначала раздались крики, после чего люди увидели, что у ребенка серьезная травма. Несмотря на тяжелое ранение, мальчик оставался в сознании.

Свидетельница происшествия помогла оказать первую помощь, подготовив жгут и перевязочные материалы до приезда скорой.

Медики доставили пострадавшего с оторванной конечностью в городскую больницу, где сейчас проводят операцию. По информации полиции, семья ребенка полная и благополучная, на учете не состоит. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности при оказании услуг.