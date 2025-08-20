Guardian: слова Зеленского вызвали напряжение у Трампа во время визита в США

Трамп перебил Зеленского, когда тот увлекся изложением позиции Украины.
Слова президента Украины Владимира Зеленского о приоритетах в прекращении конфликта вызвали раздражение у американского лидера Дональда Трампа во время их встречи в Белом доме. Об этом сообщает британская газета Guardian.
«Самым напряженным стал момент, когда Зеленский начал подробно останавливаться на приоритетах Украины по прекращению конфликта», — передает газета. Уточняется, что Трамп попытался перебить Зеленского, однако тот продолжал развивать свою мысль. Затем украинский президент одумался и быстро завершил речь.
Трамп 18 августа встретился с Зеленским, а затем принял в Белом доме глав государств Европы, включая канцлера ФРГ Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона. Переговоры сосредоточились на украинском конфликте и возможных путях его урегулирования.