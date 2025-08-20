В Мексике неизвестные оставили послание с отсеченными мужскими головами и плакатом

На границе мексиканских штатов Тласкала и Пуэбла обнаружены шесть отсеченных мужских голов. Прокуратура Тласкалы сообщила о начале расследования: на место прибыли полиция и судмедэксперты для изъятия останков и первичного осмотра.
Власти муниципалитета Истакуистла, где совершено преступление, осудили инцидент и координируют действия с правоохранительными органами.
По данным местных СМИ, на месте оставлен плакат с угрозами от имени организованной преступной группировки, что указывает на вероятное сведение счетов между бандами.
