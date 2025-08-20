Жуткая находка на трассе в Мексике: вот что там обнаружили

Прокуратура мексиканского штата Тласкала сообщила, что на автомобильной трассе, проходящей по границе со штатом Пуэбла, были обнаружены шесть отрубленных человеческих голов. По предварительным данным, все жертвы являются мужчинами.
«На место прибыли агенты полиции и эксперты Института судебных наук, которые провели изъятие и первые проверки», — передает ведомство.
При этом администрация муниципалитета Истакуистла, на чьей территории были обнаружены останки, выразила категорическое осуждение инцидента и проинформировала о налаживании взаимодействия с прокуратурой штата и правоохранительными органами с целью установления всех обстоятельств ЧП.
Как передают местные СМИ, на месте нашли угрожающую записку, подписанную преступной группировкой. Вероятно, это была расправа в ходе криминальных разборок между местными бандами.
