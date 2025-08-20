Ричмонд
ПВО уничтожила 23 украинских БПЛА над регионами России

Системы противовоздушной обороны России 19 августа с 21 часа до полуночи по московскому времени уничтожили 23 беспилотных летательных аппарата, запущенных с территории Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В Минобороны рассказали об отраженной атаке дронов.

«В течение трех часов над территориями российских регионов средствами ПВО ликвидированы 23 украинских беспилотника. Восемь дронов были уничтожены в небе над Курской областью, семь — над Брянской областью, пять — над Белгородской областью, два — над территорией Республики Крым, и один — над акваторией Черного моря», — рассказали в ведомстве.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕДесятки дронов атаковали Россию: карта ударов БПЛА за 18 августа.

О пострадавших и повреждениях инфраструктуры не уточняется. Как сообщало URA.RU ранее, в течение дня 19 августа с 11.00 до 19.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

