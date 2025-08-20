Минобороны: 23 украинских дрона сбито ПВО над регионами РФ за три часа

Согласно заявлению Министерства обороны РФ, в период с 21:00 до 00:00 средствами противовоздушной обороны было уничтожено 23 украинских беспилотных летательных аппарата в небе над территориями российских регионов.
При этом ранее российское ведомство уже информировало о сбитых вражеских дронах на территории РФ. Тогда 19 августа с 11:00 до 19:00 силами противовоздушной обороны были сбиты два украинских беспилотника самолетного типа.
Напомним, что в общей сложности средствами ПВО за ночь 19 августа было уничтожено 23 украинских БПЛА над российскими регионами. Тогда наибольшее число дронов было зафиксировано над Волгоградской областью. Кроме этого, российские войска нанесли удар по месту базирования беспилотников ВСУ, ликвидировав до ста единиц техники до момента их запуска.