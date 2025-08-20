Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над регионами России и Чёрным морем сбили 23 украинских БПЛА за три часа

Российские средства противовоздушной обороны за три часа уничтожили 23 украинских беспилотника над регионами России и Чёрным морем. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Источник: Life.ru

«19 августа с 21:00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Из них восемь БПЛА сбили над Курской областью, семь уничтожили над Брянской областью, пять — над Белгородской. Ещё два дрона ликвидировали над территорией Республики Крым. Над акваторией Чёрного моря сбили один беспилотник.

ВСУ активизировали атаки беспилотниками к вечеру 19 августа. Ранее в Минобороны заявили, что с 11:00 до 19:00 мск российские силы сбили два БПЛА самолётного типа.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше