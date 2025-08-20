ТАСС: ВСУ заняли часть Курской области из-за хищений при фортификации

Нападение на Курскую область произошло в августе 2024 года, когда вооруженные силы Украины вторглись на территорию региона, что привело к масштабным боевым действиям и значительным потерям среди украинских военных. Ранее суд уже вынес приговор участникам этого нападения, признав их виновными и назначив наказание от 15 до 17 лет лишения свободы.