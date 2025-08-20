Ричмонд
Пассажиры загоревшегося Boeing в Италии отправляли прощальные сообщения

В Италии пассажиры загоревшегося Boeing 757 отправляли прощальные сообщения близким во время аварийной посадки. Об этом пишет Bild.

Рейс Condor Airlines, следовавший из греческого Корфу в немецкий Дюссельдорф, был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Бриндизи после возгорания двигателя на высоте около 11 тысяч метров. Пламя появилось из правого крыла, что вызвало у пассажиров панику и отключение электричества на несколько секунд.

Всего на борту находились 273 пассажира и восемь членов экипажа. По данным авиакомпании, причиной инцидента стала химическая реакция в камере сгорания двигателя. Посадка прошла успешно через 40 минут после взлета, никто не пострадал. После инцидента пассажиры были размещены в гостиницах и аэропорту, а на следующий день доставлены в Германию другим рейсом. Condor Airlines отметила, что из-за ограниченного числа мест не все смогли остановиться в отеле.