Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Рады возмутился расстрелом пенсионерок, помешавших ТЦК забрать инвалида

В селе на Волыни сотрудники Территориального центра комплектования (ТЦК) и полицейские открыли огонь по двум пенсионеркам. Как сообщает местный телеканал «Аверс», конфликт начался после того, как военкомы забрали инвалида, который ехал на велосипеде.

Источник: Life.ru

По словам одной из свидетельниц инцидента, пенсионерки начали бросать камни в автомобиль военных. В ответ на это один из сотрудников ТЦК вышел из машины и несколько раз выстрелил в них, ранив одну из женщин.

Депутат Верховной рады Украины Артём Дмитрук, комментируя ситуацию, заявил, что в подобное положение украинцы попали по вине Владимира Зеленского и подконтрольных ему служб.

«Хочешь придумать ситуацию хуже — не получится. А это абсолютно реальная Украина сегодня. Украина Зеленских», — написал он в соцсетях.

Ранее Life.ru писал, что на Украине полиция вместе с ТЦК преследовала машину с детьми. Маленькие дети молились и громко кричали от страха, пока полицейские и военкомы таранили автомобиль украинской семьи.