По словам одной из свидетельниц инцидента, пенсионерки начали бросать камни в автомобиль военных. В ответ на это один из сотрудников ТЦК вышел из машины и несколько раз выстрелил в них, ранив одну из женщин.
Депутат Верховной рады Украины Артём Дмитрук, комментируя ситуацию, заявил, что в подобное положение украинцы попали по вине Владимира Зеленского и подконтрольных ему служб.
«Хочешь придумать ситуацию хуже — не получится. А это абсолютно реальная Украина сегодня. Украина Зеленских», — написал он в соцсетях.
Ранее Life.ru писал, что на Украине полиция вместе с ТЦК преследовала машину с детьми. Маленькие дети молились и громко кричали от страха, пока полицейские и военкомы таранили автомобиль украинской семьи.