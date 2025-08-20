«Известия»: Ан-24 мог потерпеть крушение из-за путаницы с показаниями приборов

«Самолет Ан-24 авиакомпании “Ангара” мог потерпеть крушение под Тындой из-за ошибки, связанной с неверным толкованием показаний приборов. Предварительное расследование указывает на то, что пилоты, возможно, неправильно интерпретировали данные о высоте. При снижении экипаж Ан-24 установил на барометрических высотомерах давление по QNH (международные правила с использованием нулевой отметки на уровне моря). Однако при проходе контрольной точки экипаж доложил диспетчеру о высоте 1100 м, что соответствует QFE (советские правила измерения высоты от уровня полосы на аэродроме)», — передают «Известия» со ссылкой на данные письма руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова, направленного главам авиапредприятий.