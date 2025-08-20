Иностранец с другом сломали череп российскому футболисту

Конфликт с участием Радика и Ислама начался внутри заведения, затем перешел на улицу, где группа нападавших избила Арсения. После удара сзади он упал головой на асфальт, потерял сознание, но избиение продолжилось. В результате получены открытый перелом черепа, гематома мозга и разрыв гортани. Проведены две операции, состояние остается критическим.