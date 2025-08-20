Иностранец с другом сломали череп российскому футболисту

20-летний футболист любительского клуба «Русская община Щёлково» Арсений Ерошевич впал в кому после жестокой драки, произошедшей 17 августа в подмосковном ночном клубе. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Конфликт с участием Радика и Ислама начался внутри заведения, затем перешел на улицу, где группа нападавших избила Арсения. После удара сзади он упал головой на асфальт, потерял сознание, но избиение продолжилось. В результате получены открытый перелом черепа, гематома мозга и разрыв гортани. Проведены две операции, состояние остается критическим.
Подозреваемые (гражданин Средней Азии 2005 г.р. и местный житель 2001 г.р.) задержаны в Нижнем Новгороде, возбуждено уголовное дело о тяжком вреде здоровью.
