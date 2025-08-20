В Алматы двоих водителей арестовали за езду по руслу реки

Как сообщили в департаменте полиции, в ходе розыскных мероприятий личности нарушителей были установлены. В отношении водителей составлены административные материалы по шести статьям Кодекса об административных правонарушениях. Автомобили помещены на специализированную штрафстоянку.
Решением суда оба водителя подвергнуты административному аресту сроком на 5 суток каждый.
Департамент полиции города Алматы напоминает: заезд транспортных средств в русла рек и другие не предназначенные для движения места недопустим и опасен как для окружающей среды, так и для самих участников дорожного движения. Подобные действия будут пресекаться, а нарушители — привлекаться к ответственности", — говорится в сообщении.