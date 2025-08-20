В Алматы двоих водителей арестовали за езду по руслу реки

Департамент полиции города Алматы напоминает: заезд транспортных средств в русла рек и другие не предназначенные для движения места недопустим и опасен как для окружающей среды, так и для самих участников дорожного движения. Подобные действия будут пресекаться, а нарушители — привлекаться к ответственности", — говорится в сообщении.