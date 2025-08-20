СМИ: Хищения при возведении фортификаций позволили ВСУ занять Курскую область

Хищения при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной, главными фигурантами которых являются экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и его бывший заместитель Алексей Дедов, поспособствовали оккупированию части региона украинской армией. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
— Действия Смирнова и Дедова причинили экономический ущерб стране и ее обороноспособности, позволив тем самым ВСУ оккупировать значительную часть Курской области, — цитирует собеседника ТАСС.
Он рассказал, что по уголовному делу были установлены не все соучастники преступления, которое вменяют Смирнову и Дедову.
— В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на их выявление и привлечение к уголовной ответственности, а также на установление всех эпизодов преступной деятельности участников группы, — отметили в силовых структурах агентству.
19 декабря 20 24 года задержали генерального директора «Корпорации развития» Курской области Владимира Лукина. Его заподозрили в злоупотреблении полномочиями при строительстве фортификационных сооружений. Ранее под стражей оказался его заместитель. «Вечерняя Москва» узнала подробности этого дела и выяснила, с чем связаны «чистки» в Курской области.