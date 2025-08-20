Росавиация: полеты ограничили в аэропортах Саратова, Самары и Волгограда

Приняты меры для безопасности полетов.
В аэропортах Саратова, Самары и Волгограда ввели ограничения на полеты. Об этом сообщили в Росавиации.
«В аэропортах Саратова, Самары и Волгограда ввели временные ограничения на полеты воздушных судов. Эта сделано в целях безопасности», — уточнили в ведомстве.
Ранее системы противовоздушной обороны России 19 августа с 21 часа до полуночи по московскому времени уничтожили 23 беспилотных летательных аппарата. БПЛА были запущены с территории Украины.
