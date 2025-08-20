Трамп: встреча Путина и Зеленского уже прорабатывается

«Я провел очень успешную встречу с президентом Путиным и президентом Зеленским. И я подумал, что было бы лучше, если бы они встретились без меня. Они находятся в процессе проработки [возможной встречи], посмотрим, что произойдет», — сказал Трамп в ходе интервью американскому радиоведущему Марку Левину.