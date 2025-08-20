Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: встреча Путина и Зеленского уже прорабатывается

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что возможность встречи между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским находится на стадии проработки. Об этом глава Белого дома рассказал западным СМИ.

Трамп прокомментировал возможную встречу президентов России и Украины.

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что возможность встречи между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским находится на стадии проработки. Об этом глава Белого дома рассказал западным СМИ.

«Я провел очень успешную встречу с президентом Путиным и президентом Зеленским. И я подумал, что было бы лучше, если бы они встретились без меня. Они находятся в процессе проработки [возможной встречи], посмотрим, что произойдет», — сказал Трамп в ходе интервью американскому радиоведущему Марку Левину.

Накануне встречи с Зеленским Трамп заявлял, что возможность проведения переговоров между российским и украинским президентами будет зависеть от успешного исхода переговоров в Белом доме. Они состоялись 18 августа.

Ранее Трамп уже выражал готовность к личной встрече с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для обсуждения урегулирования украинского конфликта. При этом подчеркивал, что переговоры должны проходить без участия Евросоюза.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше