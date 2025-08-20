Названа причина отсутствия электричества в Запорожской области: подробности

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что серьезные перебои с электроснабжением в регионе вызваны повреждением высоковольтного оборудования в результате атаки украинского беспилотника.
«Причиной отключения электроснабжения в Запорожской области стала очередная террористическая атака БПЛА противника по высоковольтному оборудованию», — написал Балицкий в Telegram-канале.
Губернатор также подчеркнул, что ремонтные бригады работают в усиленном режиме, выполняя восстановление инфраструктуры и подключение резервных линий электропередачи. Он добавил, что проведение работ затруднено из-за риска повторных атак и ночного времени.
Ранее KP.RU писал, что вся Запорожская область временно осталась без электроэнергии. Тогда Балицкий пояснил, что перебои с электроснабжением, вероятно, продлятся еще некоторое время. Причиной он назвал недавние удары со стороны Вооруженных сил Украины по объектам энергосистемы региона.
Напомним, что из-за атак ВСУ в некоторых районах РФ переодически возникают перебои с электроэнергией.
В июле глава совета обороны города Александр Вилкул сообщил, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар по украинскому городу Кривой Рог. Атака включала применение приблизительно 30 беспилотных летательных аппаратов, а также, по неподтвержденным данным, баллистической ракеты. Тогда стало известно, что в некоторых районах населенного пункта нет электричества.
Накануне в поселке Октябрьский Белгородского района после атаки украинского БПЛА была повреждена линия электропередачи. Кроме этого, 16 населенных пунктов в шести районах и округах Белгородской области были атакованы ВСУ. Тогда сообщалось о повреждениях нескольких автомобилей, крыш зданий и внутренних отделок.
Кроме этого, ранее Минобороны России рассказало о предотвращении попытки ВСУ атаковать некоторые регионы РФ с помощью беспилотников. Так, в период с 21:00 до 00:00 19 августа средствами противовоздушной обороны было уничтожено 23 вражеских дрона в небе над территориями российских регионов.