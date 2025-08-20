Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЗАЭС работает в прежнем режиме после обесточивания Запорожской области

Перебои с энергоснабжением возникли после удара беспилотника по высоковольтному оборудованию.

Источник: Аргументы и факты

Отключение электричества в Запорожской области не повлияло на функционирование Запорожской АЭС — станция продолжает работу в штатном режиме.

Об этом сообщила директор по коммуникациям предприятия Евгения Яшина.

Ранее губернатор Евгений Балицкий уточнил, что перебои с энергоснабжением возникли после удара беспилотника по высоковольтному оборудованию.

Как отмечалось, энергетические бригады ведут восстановительные работы и подключают резервные линии, однако процесс осложнён риском новых атак и ночным временем.