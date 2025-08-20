ЗАЭС работает в прежнем режиме после обесточивания Запорожской области

Отключение электричества в Запорожской области не повлияло на функционирование Запорожской АЭС — станция продолжает работу в штатном режиме.
Об этом сообщила директор по коммуникациям предприятия Евгения Яшина.
Ранее губернатор Евгений Балицкий уточнил, что перебои с энергоснабжением возникли после удара беспилотника по высоковольтному оборудованию.
Как отмечалось, энергетические бригады ведут восстановительные работы и подключают резервные линии, однако процесс осложнён риском новых атак и ночным временем.