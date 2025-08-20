Ричмонд
Трамп восхитился красотой Крыма, но случайно поместил полуостров в океан

Президент США Дональд Трамп назвал Крым «очень красивым» и дважды ошибочно отметил, что полуостров расположен в океане. Такие заявления он сделал в интервью американскому журналисту Марку Левину.

Трамп назвал Крым прекрасным.

«Он прекрасен. Это огромный участок суши, вытянутый прямо в океан, прямо в Черное море, такой красивый. Я имею в виду, он такой прекрасный», — заявил Трамп, отвечая на вопрос о ситуации вокруг Крыма и конфликта на Украине. Цитату приводит ТАСС.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТрамп обозначил, насколько далеко он готов зайти в конфликте на Украине.

Трамп также выразил мнение, что урегулировать конфликт между Россией и Украиной возможно посредством переговоров с участием президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. По словам президента США, при проведении результативных встреч между лидерами двух стран можно достичь прогресса и приблизить окончание боевых действий.

