Игрока любительского футбольного клуба избили до комы после конфликта в ночном клубе

В ГУ МВД по Московской области вечером 18 августа сообщили о возбуждении уголовного дела по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В тот же день один из подозреваемых был доставлен в территориальный отдел. Позднее ещё двое подозреваемых были задержаны в Нижнем Новгороде. Все они доставлены в отдел полиции и признали вину в том числе на видео.