Гусев: не менее семи БПЛА уничтожено над Воронежской областью

БПЛА атаковали регионы России.
Воронежская область подверглась атаке не менее семи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ночь на 20 августа. Все вражеские объекты были успешно обнаружены, подавлены и уничтожены средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. О происшествии сообщил губернатор Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов области и городском округе были обнаружены, подавлены и уничтожены не менее семи БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет», — уточнил глава региона в своем telegram-канале.
Губернатор отметил, что опасность атаки БПЛА в Воронежской области сохраняется. Угроза воздушной тревоги была объявлена в регионе в 23:46 по московскому времени и продолжает действовать. Местные власти находятся в постоянном контакте со службами безопасности и продолжают контролировать ситуацию. Жителям рекомендовано соблюдать меры осторожности до официальной отмены угрозы.