Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гусев: не менее семи БПЛА уничтожено над Воронежской областью

Воронежская область подверглась атаке не менее семи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ночь на 20 августа. Все вражеские объекты были успешно обнаружены, подавлены и уничтожены средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. О происшествии сообщил губернатор Александр Гусев.

БПЛА атаковали регионы России.

Воронежская область подверглась атаке не менее семи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ночь на 20 августа. Все вражеские объекты были успешно обнаружены, подавлены и уничтожены средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. О происшествии сообщил губернатор Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов области и городском округе были обнаружены, подавлены и уничтожены не менее семи БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет», — уточнил глава региона в своем telegram-канале.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕНесколько украинских БПЛА уничтожены над Воронежской областью.

Губернатор отметил, что опасность атаки БПЛА в Воронежской области сохраняется. Угроза воздушной тревоги была объявлена в регионе в 23:46 по московскому времени и продолжает действовать. Местные власти находятся в постоянном контакте со службами безопасности и продолжают контролировать ситуацию. Жителям рекомендовано соблюдать меры осторожности до официальной отмены угрозы.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше