Семь беспилотников сбили силы ПВО и РЭБ над Воронежской областью

Российские силы противовоздушной обороны и радиолокационной борьбы сбили над Воронежской областью около семи украинских беспилотников. Как сообщил губернатор Александр Гусев, дроны ликвидировали в городском округе и в одном из районов области.

Источник: Life.ru

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов области и городском округе были обнаружены, подавлены и уничтожены не менее семи БПЛА», — написал он в Telegram-канале.

В областной администрации уточнили, что по предварительным данным налёт обошёлся без пострадавших и разрушений на земле. Однако опасность атаки БПЛА продолжает действовать в Воронежской области.

Ранее в Минобороны России заявили об уничтожении 23 украинских беспилотников над регионами России и Чёрным морем. Налёт отражали три часа до полуночи 20 августа.

БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
