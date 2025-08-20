Семь беспилотников сбили силы ПВО и РЭБ над Воронежской областью

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов области и городском округе были обнаружены, подавлены и уничтожены не менее семи БПЛА», — написал он в Telegram-канале.
В областной администрации уточнили, что по предварительным данным налёт обошёлся без пострадавших и разрушений на земле. Однако опасность атаки БПЛА продолжает действовать в Воронежской области.
Ранее в Минобороны России заявили об уничтожении 23 украинских беспилотников над регионами России и Чёрным морем. Налёт отражали три часа до полуночи 20 августа.