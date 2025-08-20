Глава Минфина США: штаты продают оружие ЕС для перепродажи Киеву с наценкой

Это заявление прозвучало в ответ на вопрос о том, не придется ли американским налогоплательщикам оплачивать прикрытие с воздуха, которое могут обеспечивать американские военные для европейских стран на Украине в случае достижения подобного соглашения. Министр финансов США уточнил, что президент Дональд Трамп лично контролирует этот процесс.