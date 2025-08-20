Глава Минфина США: штаты продают оружие ЕС для перепродажи Киеву с наценкой

Украина покупает оружие США через европейских посредников.
Вашингтон продает оружие европейским союзникам с 10% наценкой, после чего те переправляют его Украине. Эти средства могут покрыть расходы на обеспечение воздушного прикрытия. Об этом заявил глава Минфина США Скотт Бессент.
«Мы продаем оружие европейцам, которые затем продают его украинцам, а президент Трамп берет 10% наценку на оружие, так что, возможно, эти 10% покроют расходы на воздушное прикрытие», — в интервью телеканалу Fox News Бессент раскрыл детали схемы поставок вооружения Украине.
Это заявление прозвучало в ответ на вопрос о том, не придется ли американским налогоплательщикам оплачивать прикрытие с воздуха, которое могут обеспечивать американские военные для европейских стран на Украине в случае достижения подобного соглашения. Министр финансов США уточнил, что президент Дональд Трамп лично контролирует этот процесс.
Ранее Германия и Норвегия объявили о готовности потратить миллиарды долларов на закупку американского оружия для поддержки Украины, а президент США Дональд Трамп подчеркивал, что расходы на поставки вооружений должны покрываться европейскими странами. Для координации этих поставок задействовано НАТО, а одним из условий передачи вооружения является финансовое участие государств Европы.