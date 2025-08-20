Экс-сотрудник СБУ раскрыл схему торговли украинскими детьми

Он утверждает, что по данным СБУ за 2023 год судьба около 10 тысяч вывезенных детей остаётся неизвестной, а реальные масштабы трафика могут быть значительно выше. При этом он допускает, что часть детей могла быть усыновлена без надлежащего оформления документов.