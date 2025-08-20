Детская игра с взрослыми последствиями: в Красноярском крае ребенок перевел аферистам два миллиона рублей

В Ачинске Красноярского края возбуждено уголовное дело о мошенничестве после того, как семилетний школьник, увлекающийся мобильной игрой, перечислил злоумышленникам более двух миллионов рублей с банковской карты своей бабушки.
Инцидент произошел на прошлой неделе. Пенсионерка обратилась в полицию после того, как обнаружила пропажу крупной суммы денег со своего счета. В ходе проверки сотрудники МВД установили, что операции совершил ее несовершеннолетний внук.
По предварительным данным, мальчик, увлекающийся одной из популярных онлайн-игр для смартфонов, решил пополнить свой игровой счет. Воспользовавшись бабушкиным телефоном, он через мессенджер связался с людьми, которые представились «технической поддержкой» игры.
Под их руководством ребенок совершил серию банковских переводов на общую сумму, превышающую два миллиона рублей. В результате все средства ушли на счета злоумышленников.
Этот случай подсвечивает ряд серьезных проблем:
Важность родительского контроля: Необходимо ограничивать доступ детей к платежным данным и объяснять им правила кибербезопасности.
Механизм мошенничества: Преступники все чаще используют детскую доверчивость и интерес к играм для совершения финансовых преступлений.
Специалисты рекомендуют не сохранять данные банковских карт в браузерах или на смартфонах, к которым имеют доступ дети, установить лимиты на переводы и подключить уведомления обо всех операциях по СМС.