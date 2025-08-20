Временные ограничения введены в аэропортах Тамбова и Нижнего Новгорода

Два региональных аэропорта временно изменили организацию работы ранним утром 20 августа. Так, временные ограничения были введены в аэропортах Тамбова — Донское — и Нижнего Новгороде — Стригино. Об этом сообщил представитель Росавиации.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сообщили в Росавиации в Telegram-канале.
Напомним, что ранее Росавиация уже вводила временные ограничения на работу некоторых аэропортов. Так, утром 17 августа аэропорты Казани и Нижнего Новгорода врменно не принимали и не выпускали воздушные суда.
Кроме этого, в ночь на 18 августа, в целях безопасности в аэропортах Тамбова и Пензы были введены временные ограничения на работу.
Накануне губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что из-за атаки БПЛА ВСУ регион полностью остался без электроэнергии.