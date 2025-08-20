Перевозчиков автомобиля для подрыва Крымского моста задержали на Кубани

В понедельник Федеральная служба безопасности РФ сообщила о срыве очередной попытки спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, заложенную в автомобиле, которым предстояло управлять ничего не подозревавшему смертнику. По данным ФСБ, взрывное устройство было тщательно замаскировано в машине Chevrolet Volt. Его доставили в Россию с Украины транзитом через ряд стран, а непосредственно в РФ ввезли из Грузии через международный пункт пропуска «Верхний Ларс».
Как выяснило РИА Новости, пособников украинских спецслужб, перевозивших тот самый начиненный взрывчаткой автомобиль на автовозе, задержали на обочине трассы в станице Старонижестеблиевской на территории Краснодарского края. Рядом находится элеватор, а в трех минутах езды — железнодорожная станция.
В дальнейшем, по данным ФСБ РФ, автомобиль предстояло передать другому водителю, тот, в свою очередь, должен был выехать на нем на Крымский мост «и стать невольным террористом-смертником».