Бастрыкин вмешался в ситуацию с бродячими собаками во Владивостоке

Поводом стали многочисленные жалобы жителей на стаю агрессивных собак, обитающую во дворе многоквартирного дома, а также инцидент в августе 2025 года, когда одно из животных напало на мужчину и укусило его за руку.
Напомним, ранее жители Владивостока пожаловались на стаю бродячих собак, которая 15 августа напала на велосипедиста в районе Щитовой бухты.
Руководителю следственного управления по Приморскому краю дано поручение представить доклад о результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль центрального аппарата СК РФ.