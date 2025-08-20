Ричмонд
Бастрыкин вмешался в ситуацию с бродячими собаками во Владивостоке

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего отлова безнадзорных животных во Владивостоке, сообщает Информационный центр СК России.

Источник: РИА "Новости"

Поводом стали многочисленные жалобы жителей на стаю агрессивных собак, обитающую во дворе многоквартирного дома, а также инцидент в августе 2025 года, когда одно из животных напало на мужчину и укусило его за руку.

Напомним, ранее жители Владивостока пожаловались на стаю бродячих собак, которая 15 августа напала на велосипедиста в районе Щитовой бухты.

Руководителю следственного управления по Приморскому краю дано поручение представить доклад о результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль центрального аппарата СК РФ.