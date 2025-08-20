Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бурятии рыбак выпал из моторной лодки и отправил собаку плыть по озеру с полным баком

Инцидент произошёл на Гусином озере в Бурятии во время рыбалки. Один из мужчин резко повернул на моторной лодке, выпал из неё и отправил собаку породы ши-тцу одну с заправленным баком. Об этом пишет Mash.

Компания привезла питомца в водостойкой обуви и оставила в лодке. Один из парней решил покататься, однако неудачно завернул и выпал в воду. Катер уплыл вместе с собакой. Компания ведёт поиски животного уже вторые сутки. По данным республиканского управления МВД, всё произошло неподалёку от села Бараты в Селенгинском районе.

Ранее сообщалось, что спасатели Эльбрусского высокогорного отряда МЧС России оказали помощь семье с пострадавшей девочкой и собакой в горах Кабардино-Балкарии. На маршруте к озеру Сылтранкёль 13-летняя туристка пострадала от теплового удара, а их собака по кличке Улий травмировала лапы из-за каменистой местности.