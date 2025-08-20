В Шелехове осудили мошенника за кражу денег при установке окон

— В суде подсудимый вину признал, но от дачи показаний отказался. Как выяснилось, это уже далеко не первый его подобный проступок — ранее он был трижды осужден за хищения под видом установки пластиковых окон. Всего от его действий пострадали пять человек, а общий ущерб превысил 190 тысяч рублей, — рассказывают в пресс-службе городского суда.