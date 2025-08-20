В Шелехове осудили мошенника за кражу денег при установке окон

44-летний житель Шелехова, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления, вновь предстал перед судом. Как стало известно КП-Иркутск, мужчина разместил в сети объявление об установке окон и остеклении балконов. Один из клиентов заказал у него работы на сумму 38 тысяч рублей. Мошенник взял предоплату — 27 тысяч рублей — и пропал. Деньги он частично потратил на себя, частично — на материалы для других заказов.
— В суде подсудимый вину признал, но от дачи показаний отказался. Как выяснилось, это уже далеко не первый его подобный проступок — ранее он был трижды осужден за хищения под видом установки пластиковых окон. Всего от его действий пострадали пять человек, а общий ущерб превысил 190 тысяч рублей, — рассказывают в пресс-службе городского суда.
Мошеннику назначили наказание в виде 1,3 года принудительных работ с удержанием 5% заработка в пользу государства, а также штраф в размере 20 тысяч рублей. Приговор уже вступил в законную силу.
