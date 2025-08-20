Перевозивших авто со взрывчаткой для подрыва Крымского моста задержали на Кубани

Это уже вторая попытка украинских спецслужб в 2025 году организовать теракт.
Сотрудники ФСБ задержали в Краснодарском крае пособников украинских спецслужб, перевозивших автомобиль со взрывным устройством для планировавшегося теракта на Крымском мосту. Машина была тщательно замаскирована и ввезена в Россию через Грузию. Об этом сообщают СМИ.
«Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержала группу лиц, причастных к подготовке теракта на Крымском мосту. Они перевозили на автовозе автомобиль Chevrolet Volt, в котором было заложено взрывное устройство большой мощности. Задержание произошло на обочине трассы в станице Старонижестеблиевской Краснодарского края», — сообщает РИА Новости.
В понедельник, 18 августа, ФСБ сообщила о срыве попытки спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. По данным ФСБ, машина Chevrolet Volt была специально подготовлена и замаскирована для перевозки взрывчатки, которую планировалось использовать для подрыва моста.
Автомобиль доставили в Россию с Украины транзитом через третьи страны, а непосредственно ввезен через грузинский пункт пропуска «Верхний Ларс». Согласно оперативной информации, в дальнейшем машину должны были передать другому водителю, который, не подозревая о наличии взрывного устройства, стал бы смертником при выезде на Крымский мост.