В Краснодарском крае задержали перевозчиков автомобиля с бомбой для теракта на Крымском мосту

В Краснодарском крае в станице Старонижестеблиевской задержали лиц, перевозивших автомобиль с замаскированным взрывным устройством, предназначенным для теракта на Крымском мосту, сообщает РИА Новости.
Ранее в понедельник Федеральная служба безопасности России объявила о предотвращении попытки взрыва мощной бомбы, заложенной в автомобиле Chevrolet Volt. Взрывное устройство было тщательно спрятано в машине, которая должна была попасть к «смертнику», не подозревающему о своей роли. По данным ФСБ, автомобиль с бомбой доставили из Украины через несколько стран, а на территорию России он попал из Грузии через пункт пропуска «Верхний Ларс».
Пособники украинских спецслужб, перевозившие начиненный взрывчаткой автомобиль на автовозе, были задержаны на обочине трассы в Старонижестеблиевской. Рядом с местом задержания находится элеватор и железнодорожная станция. По информации ФСБ, после задержания машину планировали передать другому водителю, который должен был выехать на Крымский мост и стать невольным исполнителем теракта.