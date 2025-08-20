В Краснодарском крае задержали перевозчиков автомобиля с бомбой для теракта на Крымском мосту

Ранее в понедельник Федеральная служба безопасности России объявила о предотвращении попытки взрыва мощной бомбы, заложенной в автомобиле Chevrolet Volt. Взрывное устройство было тщательно спрятано в машине, которая должна была попасть к «смертнику», не подозревающему о своей роли. По данным ФСБ, автомобиль с бомбой доставили из Украины через несколько стран, а на территорию России он попал из Грузии через пункт пропуска «Верхний Ларс».