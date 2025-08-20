Мошенника депортируют из Камбоджи за продажу машинок для майнинга в Иркутске

Жителя России, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 3,6 миллиона рублей, доставили из Камбоджи в сопровождении сотрудников Национального центрального бюро Интерпола. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным следствия, несколько лет назад в Иркутске мужчина взял в аренду дорогостоящее майнинговое оборудование, но вместо возврата перепродал его. Из-за этого было заведено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, а фигурант объявлен в международный розыск.
— В результате совместной работы по каналам Интерпола удалось установить, что разыскиваемый скрывался на территории Камбоджи. Местные правоохранители задержали его и передали российским коллегам для контролируемой доставки в Россию, — уточнила Ирина Волк.
Теперь обвиняемому предстоит предстать перед российским судом.
