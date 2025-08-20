Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенника депортируют из Камбоджи за продажу машинок для майнинга в Иркутске

Преступник незаконно заработал более 3,6 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жителя России, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 3,6 миллиона рублей, доставили из Камбоджи в сопровождении сотрудников Национального центрального бюро Интерпола. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, несколько лет назад в Иркутске мужчина взял в аренду дорогостоящее майнинговое оборудование, но вместо возврата перепродал его. Из-за этого было заведено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, а фигурант объявлен в международный розыск.

— В результате совместной работы по каналам Интерпола удалось установить, что разыскиваемый скрывался на территории Камбоджи. Местные правоохранители задержали его и передали российским коллегам для контролируемой доставки в Россию, — уточнила Ирина Волк.

Теперь обвиняемому предстоит предстать перед российским судом.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что мать не рассчитала силы и покалечила новорожденного сына в Бурятии.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше